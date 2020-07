Atleti so odprli 34. krog tekmovanja v Španiji in po zaslugi dveh zadetkov Alvara Morate, prvega je dosegel iz enajstmetrovke, drugega pa z nekaj metrov v nebranjeno mrežo, in srečnega zadetka Kokeja prišli do prednosti petih točk pred četrto Sevillo in osmih pred petim Villarrealom.

Oba tekmeca Atletica za tretje oziroma četrto mesto, ki neposredno vodita v skupinski del lige prvakov za sezono 2020/21, imata tekmo manj.

Oblak je znova ostal nepremagan, kar se je zgodilo 15. v sezoni. S tem je moštvo iz Madrida še osmo sezono zapored pod vodstvom Diega Simeoneja na vsaj 15 tekmah v tekmovalnem obdobju v la ligi ohranilo mrežo nedotaknjeno.

Danes bo ob 14. uri vodilni Real Madrid gostoval na San Mamesu v Bilbau, Barcelono pa za konec današnjega sporeda v gosteh čaka obračun proti Villarrealu. Med večnima tekmecema so štiri točke razlike.