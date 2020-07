V Italiji obsežna racija proti otroški pornografiji

Policija v Italiji je danes sprožila obsežno racijo proti otroški pornografiji na spletu. V skupno 15 deželah so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa opravili preiskave pri najmanj 50 osumljencih, starih med 19 in 55 let. Zaenkrat so aretirali najmanj tri ljudi, en človek je že v priporu.