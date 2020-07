"Dokler ne bo na voljo učinkovitega zdravila ali/in cepiva zoper covid-19, ima svet in mi z njim samo dve možnosti ukrepanja," je zapisal Janša. Prva je drastično ustavljanje javnega življenja, zapiranje meja, omejevanje stikov, depresija in podobno, druga pa obvezna uporaba mobilne aplikacije za gibanje v javnosti, je dodal.

V Sloveniji so v petek na okužbo z novim koronavirusom testirali 1456 oseb in potrdili 30 pozitivnih primerov. To je največ po 16. aprilu, ko so še veljali strogi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb, med drugim je bilo prepovedano prehajanje med občinami. Število hospitaliziranih se je sicer v petek zmanjšalo na šest.

Slovenija je po praktični ustavitvi javnega življenja v drugi polovici marca stroge omejevalne ukrepe postopno začela sproščati konec aprila in jih do junija večinoma odpravila. Po nekajtedenskem zatišju se je število potrjenih primerov okužb konec junija spet začelo bolj strmo povečevati. Vlada je na to odgovorila z zaostritvijo režima na mejah, prejšnji teden pa je v DZ poslala tudi predlog interventnega zakona, ki daje podlago za uvedbo mobilne aplikacije za opozarjanje stikov z okuženimi in nadzor karantene.