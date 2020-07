Po novem režimu na mejah, ki je začel veljati opolnoči, se lahko Slovenci, ki so bivali na Hrvaškem, vrnejo v domovino brez težav, če dokažejo, da so bili na Hrvaškem, četudi ta država od danes ni več na zelenem seznamu epidemiološko varnih držav, ampak je zdrsnila na rumenega. Če pa Slovenci prihajajo iz katere od držav z rdečega seznama, pa je zanje odrejena karantena.

Ta velja tudi za državljane drugih držav, izjema za vstop v Slovenijo brez karantene veljal le za tiste osebe, ki imajo rezervacijo nočitve v Sloveniji - če prihajajo iz držav, ki so bile v času ureditve te rezervacije še na zelenem seznamu, in če predložijo negativen izvid testa na novi koronavirus.

Karantenske odločbe pristojni izdajajo na štirih mejnih prehodih s Hrvaško, in sicer na Gruškovju, Obrežju, Metliki in Jelšanah, v Pincah na meji z Madžarsko ter na brniškem letališču. Na te mejne prehode je ministrstvo opolnoči poslalo strokovne sodelavce, ki imajo pristojnost izdajati odločbe.

Tako sta bili denimo na mejnem prehodu Jelšane dve odločbi izdani takoj po polnoči, in sicer je šlo za državljane BiH s stalnim prebivališčem pri nas, ki so se vračali iz domovine. Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, so sicer na mejnem prehodu Jelšane odprli dodatno kolono. Trenutno je čakalna doba za vstop v Slovenijo tam do eno uro, na drugih mejnih prehodih, kjer izdajajo karantenske odločbe, po podatkih prometnoinformacijskega centra trenutno ni daljših čakalnih dob.

Ob tem so na koprski policijski upravi navedli, da so zastoji v tem letnem času in še posebej ob koncih tedna na mejnih prehodih pričakovani, tako da so ekipe okrepljene že zaradi tega, neodvisno od karantenskih odločb.