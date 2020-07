Medtem ko se v Sloveniji poslabšuje epidemiološka slika, je zdravstvena stroka vse bolj enotna, da je drugi val epidemije že pljusknil v državo. Ker pristojne službe na različnih ravneh družbe sprejemajo vedno več ukrepov za zajezitev okužbe, se negotovost povečuje tudi v tekmovalnem športu. Kakšne posledice lahko naraščanje števila okuženih prinese v športno življenje? Najbolj na udaru je nogomet, ki je v začetku junija odprl vrata stadionov za dokončanje sezone po treh mesecih premora.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) vse od začetka epidemije sodeluje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in prvoligaškim klubom pripravlja navodila za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji. Posodabljanje protokola je glede na epidemiološko sliko postalo stalna praksa na tedenski ravni, doslej pa še nihče od slovenskih prvoligašev ni potrdil okužbe z virusom covid-19. In kako bo v prihodnje? Kakšna bodo nadaljnja priporočila NIJZ na področju športa ob morebitnem povečevanju števila okuženih v državi? Se lahko pod vprašajem znajde dokončanje nogometnega prvenstva, ki ga nameravajo z zadnjim krogom skleniti 22. julija?

NIJZ na omenjena vprašanja nima natančnih odgovorov. Najprej so nas brez pojasnil preusmerili na urad vlade za komuniciranje in strokovno skupino pod vodstvom Bojane Beović, po nadaljnjem poizvedovanju pa so sporočili, da NIJZ pripravlja le strokovna izhodišča in epidemiološke podatke. »Nemogoče je napovedati, kakšna bi morala biti epidemiološka slika za morebitno odpoved dogodkov, ker je pri podatkih treba upoštevati več vidikov. Ne samo absolutnih številk okuženih, ampak tudi, kje se okužbe pojavljajo, katere skupine prebivalcev zbolevajo, kje so izvori okužb, kakšen je trend glede okuževanja in podobno,« so zapisali v NIJZ.

V nogometni zvezi pravijo, da neprestano spremljajo aktualno dogajanje v povezavi z novim koronavirusom in se prilagajajo razmeram. »Doslej smo pripravili že pet različic protokola za organizacijo tekem. Nazadnje smo ponovno uvedli obvezno uporabo zaščitnih mask, ko je to postalo obvezno tudi na ravni države. Upamo in verjamemo, da do bistvenega poslabšanja ne bo prišlo in da se bomo naučili živeti z virusom ter bomo tako tudi z osebnimi zaščitnimi okrepi skrbeli tako za svoje zdravje kot za zdravje ljudi, s katerimi prihajamo v stik,« pojasnjujejo v NZS, kjer so načeloma zadovoljni z odzivom prvoligašev na uvedbo posebnega protokola za organizacijo tekem. NZS o vnovični prekinitvi sezone ne razmišlja: »Tudi v primeru okužbe v prvi ligi vemo, kako ravnati. Vsekakor delujemo v smeri dokončanja aktualne in začetka nove sezone v začetku avgusta. Še naprej se bomo usklajevali z ustreznimi inštitucijami in iskali varne rešitve glede na obdobje, v katerem bomo.«