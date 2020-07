Sklad za inovacije se financira s prihodki od dražbe pravic do emisije iz sistema EU za trgovanje z emisijami. Financiral bo prelomne tehnologije na področju energije iz obnovljivih virov, energetsko intenzivnih panog, shranjevanja energije ter zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika, so pojasnili v Evropski komisiji. Do leta 2030 bo sklad dodelil približno 10 milijard evrov sredstev iz sistema EU za trgovanje z emisijami, poleg tega pa tudi neizplačane prihodke iz predhodnika sklada za inovacije, to je programa NER300.

Prvi razpis je odprt za projekte v upravičenih sektorjih iz vseh članic EU, Islandije in Norveške. Sredstva se lahko uporabijo v sodelovanju z drugimi javnimi pobudami za financiranje, kot so državna pomoč ali drugi programi financiranja EU. Projekte bodo ocenjevali glede na njihov potencial za preprečevanje emisij toplogrednih plinov, inovacijski potencial, finančno in tehnično zrelost ter potencial za širitev in stroškovno učinkovitost. Rok za oddajo prijav je 29. oktober.