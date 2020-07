Kolektiv Laibach je zagotovo najbolj znan po svoji glasbi, vendar pa vse od ustanovitve leta 1980 ustvarja tudi različna likovna in vizualna dela, kot so plakati, slike, lesorezi, instalacije, videi in performansi. Za to plat njihovega delovanja se je postopoma uveljavil izraz »Laibach Kunst«, na razstavi Svoboda vodi ljudstvo v galeriji S na ljubljanskem gradu pa je od srede tega tedna na ogled izbor plakatov, ki so jih skozi minula štiri desetletja oblikovali za svoje koncerte, gledališke predstave, filme in razstave.

Postavitev, ki jo je zasnovala kustosinja Lilijana Stepančič, ponuja vpogled v temeljne značilnosti ustvarjanja te skupine na področju vizualne umetnosti, s tem pa tudi v razvoj posameznih likovnih kod kolektiva in oblikovanja – od začetne »naredi-sam« produkcije, ki je namerno delovala robato in nekultivirano, do uglajene profesionalne izvedbe, ki pa še vedno postavlja pod vprašaj ustaljene družbene norme in proizvaja protislovne učinke. Kot pojasnjuje kustosinja, je Laibach svoj značilni retroavantgardni princip gradil iz prepleta neoekspresionizma, postkonceptualnih praks, grobih pankovskih prijemov in »heartfieldovskega« kolažiranja; iz vsega tega je zrasel prepoznavni vizualni izraz, ki sloni predvsem na premišljenem prisvajanju popularnih podob (križ, skodelica kave, kovinar, jelen…) iz različnih kulturnih okolij in ideologij.