Za lopovom v prostem času V soboto popoldan je moški v prodajalni v Žužemberku med plačevanjem z roko čez pult segel v blagajno, pograbil denar in pobegnil. Na srečo je bil v bližini novomeški kriminalist, ki v tistem trenutku sicer ni bil v službi, a se je s sinom vseeno podal v dir za roparjem. Ta je med begom po ulicah večkrat spremenil smer, a mu zasledovalcev ni uspelo pretirano zmesti, kmalu sta ga prijela in zadržala do prihoda policistov. Moški je sicer že stari znanec policije. Na žalost pa moža postave ni bilo v bližini nekaj dni pozneje, ko je iz ene od novomeških trgovin neka ženska odnesla pet salam, zanje pa ni plačala. Kako živčna je bila med pobegom, kaže dejstvo, da se je v hudi naglici pred trgovino med obračanjem avta zaletela v ograjo in jo poškodovala. Več škode kot na ograji je trgovini povzročila s krajo 70 evrov vrednih mesnin.

Reševanje izgubljenih muck Ko policisti ne lovijo nepridipravov, iz Drave rešujejo izgubljene srnice, z avtoceste podijo krave in kužke, po Kranju varujejo pobegle konje, iz krošenj pa nosijo mačke, ki so se zaplezale. Ljubljanske policiste je prejšnji teden v tišini prazničnega jutra, kakor so zapisali na facebooku, na pomoč klical mali muc. O mijavkanju je bežigrajske policiste obvestila občanka, dva sta se nemudoma odzvala na klic v sili ter začela iskati avto, izpod katerega jih je klical mali kosmatinec. Lastnica vozila jim je odprla pokrov motorja, od koder so rešili drobno bitje. Kako se je mačka pretihotapila tja noter, nista raziskovala, je pa kosmatinec, še preden so ga predali zavetišču, osvojil srca vseh policistov v enoti. Le kak dan kasneje so si mejni policisti na Dragonji med poletno gnečo morali vzeti čas za še eno izgubljeno bitje. K njim se je namreč zatekla mala mucka, ki so ji pomagali, zanjo poskrbeli in jo predali zavetišču. Upamo, da sta mali mački že našli topel in ljubeč dom.

Popolno parkiranje helikopterja Tako kot obmorska mesta so polne turistov in pohodnikov tudi gore, zaradi česar imajo policisti in reševalci vse več dela. Najbolj jih jezi, ko se planinci v višave odpravijo v natikačih ali kako drugače neprimerno opremljeni, čeprav, kakopak, rešijo vse, ki pomoč potrebujejo. V soboto so z Golice reševali obnemoglega planinca, ki se ima za odličen razplet akcije v prvi vrsti zahvaliti spretnemu pilotu. »Ne moremo mimo mojstrskega pristanka, za katerega si pilot helikopterja nedvomno zasluži pohvalo in spoštovanje,« so izpostavili na facebook profilu. Objavljeni fotografiji dokazujeta, da je imel izjemno omejen prostor za pristanek, lahko bi rekli, da je »šlo na centimetre«. »Ko najdeš zadnji parking in ga za mišjo dlako not spraviš. Desetka za slog in pomoč planincu!« so še dodali.

Omet v glavo Visoke temperature so idealne za dolge vožnje. Odprta okna, veter v laseh, muzika na glas. Česar pa ob taki milini nihče ne pričakuje, je porcija cementnega lepila. Ravno to se je zgodilo moškemu, ki je užival na cesti blizu Metlike. Neznani moški mu je namreč med vožnjo v avto (in njega!) vrgel ravno to. Cementno lepilo. Zadevo je prijavil policistom, ti pa so ugotovili, da je 47-letnik, ki je ometaval hišo, skozi odprto okno mimo vozečega avta zalučal polno zidarsko žlico ometa. Zakaj? Kdo bi vedel. Morda se je šel kakšno igro ali si je zadal prav poseben izziv. Ta mu ni povsem uspel, saj je nekaj ometa priletelo tudi na pokrov motorja.