Komarji: Naš največji naravni sovražnik

Ženske torbice so čudo. Polne skritih orožij in adutov. Minuli teden je bil v nemalokatero dodan autan. Z malo začetnico. Kajti autan pri nas že nekaj časa niti ne pomeni imena proizvoda, temveč zgolj sredstvo proti komarjem. Podobno, kot se je športnim copatom včasih reklo superge, čeprav je bilo to ime za italijanske športne copate Superga.