Policija ne sme biti preventivno agresivna

V pravu je včasih tako, da so stvari na prvi pogled jasne in enostavne, brez velike filozofije. Če v naselju vozim 60 km/h in to ni dovoljeno, bom pač plačal kazen (če ravno ne prepričam policista, da je šlo za skrajno silo, ker sem prevažal urgentnega bolnika). Ko gre za človekove pravice in svoboščine, je lahko drugače in stvari niso tako enostavne. Zakone je namreč treba razlagati v luči človekovih pravic, upoštevaje jamstva, ki iz njih izhajajo. V kontekstu tega članka sta bistveni človekovi pravici do svobode izražanja misli oziroma svobode govora (39. člen ustave) ter do svobodnega zbiranja in združevanja oziroma do javnih zborovanj (42. člen ustave). Ti pravici se v Sloveniji ne sme razlagati ožje, kot Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) razlaga njuna ekvivalenta iz 10. in 11. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP).