Ples v maskah

Izbira ustavnega sodnika je zadeva, ki je vredna tajnega glasovanja parlamentarcev. Kdor ne verjame, ga bosta morda v to prepričala knjiga Johna Grishama Pelikanovo poročilo in po njej posnet film o umoru ameriških vrhovnih sodnikov, ki naj bi preprečil sprejem za naročnika umorov finančno neugodne sodne odločitve. Tudi pri nas obstajajo politiki, ki poskušajo na nepošten način vplivati na sestavo ustavnega sodišča. To so pokazale tudi volitve dr. Andraža Terška za ustavnega sodnika. Seveda ni šlo za umor, prej za to, kako preprečiti rojstvo neodvisnega ustavnega sodnika.