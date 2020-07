Še preden mu je uspelo razložiti pravila svojega delodajalca, ki vsakomur zapovedujejo nošenje zaščitne maske v njihovih prostorih, je ženska naredila sceno in zapustila lokal. Lenin bi na dogodek celo pozabil, če se ne bi na Facebooku pojavila njegova fotografija s podnapisom: »Spoznajte Lenena iz Starbucksa, ki me ni hotel postreči, ker nisem nosila maske. Drugič bom počakala na policijo in pokazala zdravniško potrdilo o tem, da mi je iz zdravstvenih razlogov ni treba nositi«. Toda namesto odobravanja je mlada ženska žela obilo kritike in zgražanja, pa tudi priporočilo, da če zaradi zdravstvenih težav ne sme nositi maske, tudi ni najbolj pametno, da hodi po trgovinah in kavarnah. Uporabnike družbenega omrežja je še posebej razjezilo, ker je objavila Leninovo ime (četudi napačno) ter natančen naslov Starbucksove filiale, kjer se je zgodil omenjen pripetljaj. Ljudje so zatem hoteli slišati njegovo plat zgodbe in vsa zadeva se je na družbenem omrežju tako razvila, da so sprožili akcijo zbiranja »napitnine« za vestnega Lenina. Le v nekaj urah je tako nekajminutni neljubi dogodek nedavnega ponedeljka zjutraj Leninu Gutierrezu spremenil življenje, saj so darovalci s prostovoljnimi prispevki zbrali zanj skoraj 90.000 dolarjev. Lenin bo zdaj lahko uresničil svoje poklicne sanje in se posvetil plesu.