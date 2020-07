Ljubljanski policisti so minuli petek, nato pa še ta teden, obravnavali več primerov poškodovanja pnevmatik na vozilih v središču prestolnice. Samo minuli petek je bilo poškodovanih vsaj 46 osebnih vozil, parkiranih v različnih ulicah v centru mesta, v naslednjih dneh so prejeli prijave še z območja Most in Viča. Policisti so na podlagi zbranih informacij dejanja osumili 26-letnega državljana Ukrajine s stalnim bivališčem v Sloveniji.

Zaradi suma storitve 66 kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari so ga danes privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so pojasnili na PU Ljubljana. Ob tem so poudarili, da ta kazniva dejanja v nobenem primeru niso povezana z aktualnimi protestnimi shodi na območju Ljubljane.