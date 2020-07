Evropska komisija je zeleno luč za remdesivir izdala po hitrem postopku in potem, ko je ustrezno priporočilo pred tem izdala Evropska agencija za zdravila (EMA). V luči pandemije covida-19 se je to zgodilo v tednu dni po priporočilu EMA. Običajno to traja 67 dni.

Evropska komisarka za zdravje in varno hrano Stella Kiriakides je dejala, da je današnja avtorizacija prvega zdravila za zdravljenje covida-19 pomemben korak v boju proti virusu. Dodala je, da hitra odobritev s strani Evropske komisije kaže na "odločenost EU, da hitro ukrepa, ko je na voljo novo zdravljenje".

"V naših prizadevanjih za zagotovitev učinkovitega zdravljenja ali cepiva proti novemu koronavirusu bomo storili vse, kar je v naši moči," je v sporočilu za javnost še zagotovila komisarka.

Remdesivir je dobil pogojno dovoljenje za promet. To je eden od regulativnih mehanizmov EU, katerega namen je zagotoviti lažji dostop do zdravil, ko obstajajo velike zdravstvene potrebe, vključno s tistimi v izrednih razmerah, ko gre za odziv na grožnje javnemu zdravju, kot je trenutna pandemija covida-19.

Remdesivir izdeluje ameriško biotehnološko podjetje Gilead Sciences. Originalno je bilo razvito za zdravljenje ebole. Na trgu se prodaja pod imenom veklury.