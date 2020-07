Upokojeni brigadir in nekdanji poveljnik specialne brigade Moris Anton Krkovič in država sta se s sodno poravnavo dogovorila, da se obe stranki odpovesta pritožbi zoper sodbo in da vsaka stranka nosi svoje pravdne stroške, kar pomeni, da je sodba, s katero je bila dosojena odškodnina v višini 25.335 evrov, postala pravnomočna.

Sodišče je sicer celotno škodo, ki je nastala Krkoviču ocenilo na 60.615 evrov, vendar je odštelo s strani države že pred tožbo plačani znesek 35.280 evrov. Odpoved pritožbi pomeni, da se obe stranki strinjata s presojo sodišča, da je tožniku zaradi neupravičene obsodbe v zadevi Patria in zaradi prestanega zapora, nastala premoženjska in nepremoženjska škoda v višini 60.615 evrov