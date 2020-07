Porast prodaje električnih avtomobilov je Teslo katapultiralo na prvo mesto najvrednejših avtomobilskih podjetij na svetu, kjer je doslej kraljevala Toyota. Čeprav podjetje, ki je v večinski lasti milijarderja Elona Muska, ni še nikoli ustvaril dobička, pa analitiki ocenjujejo, da bo vrednost Tesle zaradi vse večje priljubljenosti električnih štirikolesnikov v prihodnosti narasla na kar bilijon dolarjev.

Delnice ameriškega podjetja so zgolj v sredo poskočile za štiri odstotke na 1100 dolarjev na delnico. Posledično je vrednost podjetja narasla na 209 milijard dolarjev, s tem pa s prvega mesta izrinilo japonski koncern Toyoto, ki je ocenjena na 205 milijard dolarjev. Po besedah analitikov borznoposredniške hiše Jeffries, Tesli do živega ne pride niti pandemija koronavirusa. Ta ji utegne celo koristiti, saj naj bi pospešila prehod na čistejše oblike prevoza. »Opažamo, da covid-19 pospešuje prehod na električna vozila. Poleg tega je Tesla daleč pred konkurenco pri proizvodnji, tehnologiji in dosegu električnih vozil,« so povedali pri borznoposredniški hiši. Kot piše Guardian, za dodaten optimizem skrbi tudi napredek pri razvoju baterij. Kitajsko podjetje Catl, ki Teslo oskrbuje z njimi, namreč že nekaj časa razvija baterijo, ki bo imela 16-letno življenjsko dobo in bo znižala ceno električnih vozil.

Rast Teslinih delnic je dobra novica tudi za Elona Muska, saj je njegova plača vezana na uspešnost podjetja na borzi. Če bo njegova vrednost še naprej vzpenjala, bi si teoretično lahko izplačal bonus v višini neverjetnih 55 milijard dolarjev. Podjetje Pirc, ki svetuje delničarjem, je sicer investitorjem ta teden predlagalo, da glasujejo proti takšnemu dogovoru, saj ta »nepravično bogati izvršnega direktorja«.