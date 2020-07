Junija prvič po treh mesecih manj brezposelnih

Konec junija je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 89.377 oseb, kar je 1,1 odstotka manj kot maja in 26,3 odstotka več kot junija lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. Po treh mesecih rasti števila brezposelnih se je junija povečalo število prostih delovnih mest, hkrati pa so se umirila odpuščanja, so pojasnili.