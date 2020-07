Policisti v Medvodah in Hrastniku zasegli orožje in konopljo

Policisti Policijske postaje Medvode so v začetku tega meseca po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 43-letnemu osumljencu na območju Medvod našli prirejen laboratorij za gojenje prepovedane droge konoplja. Pri tem so zasegli okoli 13 kilogramov prepovedane droge konoplja in konopljine smole. Prav tako so bili najdeni in zaseženi pripomočki za gojenje. Pri osumljencu so našli tudi revolver, pištolo, teleskopsko palico in več streliva za različno orožje.