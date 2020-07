Novič sicer zaradi bolezni na narok ni prišel, a se je sodnica Sinja Božičnik odločila, da bo obravnava stekla brez navzočnosti obtoženca.

To je že za tretje sojenje Noviču zaradi umora Jamnika. Na prvem, ki ga je vodila sodnica Špela Koleta, je bil obsojen na 25 let zapora. Sodba je bila na višjem sodišču potrjena, a nato na vrhovnem razveljavljena in sledilo je novo sojenje pod vodstvom Zvjezdana Radonjića. Tokrat je bil Novič oproščen. Toda tudi ta sodba je (tokrat na višjem sodišču) padla in zdaj gre spet vse od začetka. Pred novim senatom in pod novim sodniškim vodstvom.

Sodnici Božičnikovi se mudi, kajti pregon zoper Noviča zastara še letos, kar pomeni, da mora biti o njegovi krivdi v tem času pravnomočno odločeno, sicer primer nikoli ne bo doživel pravega epiloga.