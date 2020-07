Iz sosednje Hrvaške številni mediji poročajo o invaziji ognjenega črva. Gre za morsko žival, ki sicer živi južneje v morju, a se po vsej verjetnosti prav zaradi globalnega segrevanja seli proti severu. Kot je povedala dr. Valentina Pitacco s piranske morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, po dosedanjih podatkih pri nas te vrste še ni, saj ima rada toplejše vode. Prav tako ognjenega črva v morju niso opazili piranski ribiči.

Gre za morsko žival, ki je kopalcem lahko nevarna. Ognjeni črv kopalca, ki ga ponesreči pohodi, zgrabi ali skoči nanj in ga zbode z iglicami, ki vsebujejo strup. Ožig lahko povzroči neznosne bolečine, nesrečne žrtve ognjenih črvov nemalokrat poiščejo tudi zdravniško pomoč. Tudi dr. Maja Krželj z oddelka za morske študije na Univerzi v Splitu je za portal morski.hr povedala, da je ognjenih črvov ob vzhodni jadranski obali vse več, kar je po njenem mnenju posledica vse višjih temperatur morja. Če ga opazite, se ga nikar ne dotikajte, je opozorila. »Bele čopke, ki jih ima na telesu, sestavljajo tanke ščetine oziroma iglice, ki vsebujejo strup,« je poudarila, »ta strup pa povzroči močno draženje kože in pekoč občutek, pri občutljivih ljudeh lahko strup ognjenih črvov povzroči tudi kratkotrajno ohromelost dela telesa.« V primeru, da se vam ščetina te živali zarije v kožo, bodice čim prej odstranite, kožo pa izperite s hladno morsko vodo. Sogovornica iz Splita svetuje, da na mesto vboda položite obkladke, namočene v alkohol, in kožo namažite z antihistaminskim mazilom. Če so simptomi hujši, je treba poiskati zdravniško pomoč.

Lokacije kolonij črvov ostajajo skrite

Sosedje natančnih lokacij najdb kolonij ognjenega črva ne želijo izpostavljati, saj je, kot piše portala Dalmacijadanas, že zaradi strahu pred drugim valom covida-19 turistična situacija vzdolž srednje in južne Dalmacije porazna. A komentarji pod prispevki tudi drugih hrvaških portalov opozarjajo, da so ognjene črve to poletje opazili na več lokacijah na jadranski obali, med drugim na Korčuli, južni obali Brača in pri plaži Saplunara na Mljetu.

Ognjeni črv je precej velik, saj zraste tudi do 30 centimetrov, telo pa mu krasijo beli čopki. Prav ti čopki so strup za tistega, ki se ga dotakne, sestavljeni so iz tankih iglic, ki se imenujejo ščetine in vsebujejo toksine. Ime ognjeni je črv dobil zaradi bolečine in pekočine, ki ostaneta po stiku z njim. Gre za plenilca, ki se pogosto hrani tudi z mrhovino, sovražnikov, ki bi se z njim hranili, ni veliko. Najpogosteje se zadržuje na peščenem dnu, v morski travi, pa tudi v plitvinah.