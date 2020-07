Breda Kutin: Don Kihot v boju zoper previsoke cene

Predsednica Zveze potrošnikov Slovenije govori energično, polno, kot bi ne minilo trideset let, kolikor se ukvarja s področjem pravic potrošnikov. Prav toliko te dni praznuje ta institucija. Breda Kutin sogovorniku ne daje občutka, da se je njena strast za potrošniške pravice v vsem tem času umirila. Prej nasprotno: pravi, da so pomembnejše kot kadar koli prej, in se še vedno kar malce razburi, če beseda nanese na neumnosti, ki se na tem področju dogajajo danes. Svežih aktualnih problematik namreč ne zmanjka.