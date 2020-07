Najbolj priljubljeni španski radio Cadena Ser je v četrtek zvečer postregel s senzacionalistično novico, da Lionel Messi prihodnje leto po 21 letih zapušča vrste katalonskega velikana. Enemu najboljših nogometašev vseh časov se pogodba izteče 30. junija 2021 oziroma šest dni po 34. rojstnem dnevu. »Messi je ogorčen nad razmerami v klubu, zato je prekinil pogovore o podaljšanju sodelovanja. Odigral bo le še eno sezono, nato pa odšel,« so dejali v oddaji Larguero.

Čeprav je bila vest objavljena v poznih večernih urah, so jo hitro povzeli drugi španski mediji, pravi vihar pa je zanetila tudi na družbenih omrežjih. »Pogovori o podaljšanju pogodbe so se začeli uspešno, a najnovejši dogodki v klubu so radikalno poslabšali stanje, zato jih je Messi prekinil,« so dejali na Cadena Ser. Ob tem se je radio skliceval na neimenovan vir, ki je še dejal: »Messi ima dovolj vseh težav, ki so se nakopičile okoli kluba. Od uhajanja pomembnih informacij, do nenavadnega vzdušja v slačilnici. Še najbolj pa ga moti, da ga klub vedno krivi za vse, kar se zgodi slabega na Camp Nouu.«

Argentinec je bil sicer za klub pripravljen igrati vse dokler bi bil fizično sposoben, a si je sedaj očitno premislil, pa piše španski športni dnevnik As. Ta še dodaja, da je to le eden od številnih udarcev za klub, ki mu v zadnjih letih pošteno pojenja sapa in bo v letošnji sezoni bržkone izgubil boj za naslov španskega prvaka z Realom iz Madrida.