Kot so danes povedali v celjski bolnišnici, je poleg vdorov v osrednjo bolnišnično stavbo prišlo do vdora vode še v stavbo oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja na mestu, kjer se gradi podzemni povezovalni hodnik med stavbo in preostalo bolnišnico. Bolnišničnih oddelkov zaradi vdora vode niso praznili ali prestavljali. Situacija je trenutno najslabša v dializnem centru, kjer so ustrezno reorganizirali delo, so še pojasnili v bolnišnici.

Na ulici Kozjanskega odreda v Štorah je meteorna voda zalila objekt. Vodo iz objekta pa so prečrpali štorski prostovoljni gasilci.

V Ložnici pri Žalcu je zaradi močnega naliva meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ložnica so s pomočjo protipoplavnih vreč preusmerili tok vode in tako preprečili zalitje hiše.