Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija. V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, drugod večinoma sončno z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in znova bolj vroče.

Vremenska slika: Nad našimi kraji se zadržuje vremenska fronta. S severovzhodnimi vetrovi doteka hladnejši in še vedno vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami. Padavine bodo popoldne marsikje ponehale. Ob Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. Osvežilo se bo. V soboto se bo razjasnilo, ob Jadranu bo še pihala burja.