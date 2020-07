Sane okrepil Bayern München

Nemški nogometni reprezentant Leroy Sane je tudi uradno zapustil Otok in se vrnil v Nemčijo. Kot so danes sporočili pri nemškem prvaku Bayernu iz Münchna, je 24-letni dosedanji igralec Manchester Cityja z bavarskim klubom podpisal petletno pogodbo. Prestop Saneja so v zadnjih dneh mediji že napovedali. Britanski Guardian in nemški Bild sta pisala, da se bo Sane k Bavarcem preselil za 50 milijonov evrov.