Edini gol na tekmi je v 79. minuti iz najstrožje kazni dosegel branilec kraljevega kluba Sergio Ramos in tako svoji ekipi zagotovil šesto zaporedno zmago po koronavirusnem premoru. »Že pred tekmo smo vedeli, da se bomo mučili, a prav tako, tudi, da bomo zadeli, če bomo dovolj potrpežljivi. Osvojili smo tri pomembne točke, ki pa so le to - tri točke. Še vedno nismo nič osvojili,« je dejal trener galaktikov Zinedine Zidane.

Pet krogov pred koncem prvenstva ima Real Madrid 74 točk, sledi Barcelona s 70, tretji je Atletico Madrid Jana Oblaka z 59, četrta pa Sevilla s 57.