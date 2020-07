Tadeja Brankovič ne spada med tiste nekdanje športnice in športnike, ki so na tekočem z dogajanjem v številnih športnih disciplinah. Težko jo bo videti v navijaškem razpoloženju sedeti na tribuni stadiona, dvorane ali pred televizijskim zaslonom, a šport še vedno spremlja. Le da na nekoliko drugačen način. Pritegnejo jo tisti športniki in športnice ter športni dogodki, ki imajo zgodbo, s katero se lahko poistoveti.

Na primer s potjo alpskega smučarja Žana Kranjca. »Pri njem vidim neko mirnost, še posebno garaško delo in pravo ekipo okrog njega. Resnično je vidno, da se zelo trudi. Je izredno močan, tega ne moreš doseči, če greš le nekajkrat na fitnes, ampak gre za delo od mladih nog,« je dejala in dodala, da je navdušena nad vsakim napredkom pri športnikih in športnicah, ne glede na to, komu uspe. »Ko komu uspe, sem včasih vesela do solz. Taka čustva me prevzamejo, ker vem, kaj vse je treba prestati, da ti uspe vrhunski dosežek. Treba je vedeti, da je dovolj ena podrobnost, morda ena napačna odločitev ali poškodba, pa ti ne uspe vrhunski dosežek. Vseeno mi je, komu uspe. Pomembno je, da vidim zadovoljnega človeka, ker mu je uspelo,« je dejala in dodala, da so jo nazadnje navdušili tudi košarkarja Goran Dragić in Luka Dončić ter rokometna reprezentanca, ki se je na letošnjem evropskem prvenstvu uvrstila na četrto mesto.