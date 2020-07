V Srbiji so v sredo ponovili parlamentarne in lokalne volitve na 234 voliščih, kjer je volilna komisija razveljavila rezultate glasovanja 21. junija zaradi »logičnih in računskih napak« v delu volilnih komisij. Skupno je imelo pravico še enkrat oddati glas več kot 203.000 volilcev ali dobre tri odstotke vseh, je pa bilo zanimanje za to zelo majhno. Po ocenah je bila udeležba le dvajsetodstotna. Opozicija, ki volitve bojkotira, je pozvala oblast, naj volitve odpove vsaj v Beogradu zaradi poslabšanega stanja s širjenjem koronavirusa, kar se ni zgodilo. Zaradi virusa tokrat tudi ni bilo opazovalcev.

Očitno tudi te volitve niso spremenile slike novega parlamenta, v katerem bodo poleg manjšinskih samo tri stranke: Srbska napredna stranka (SNS) predsednika Aleksandra Vučića, socialisti (SPS) Ivice Dačića in stranka SPAS Aleksandra Šapića. Četrta po številu glasov pred ponovljenimi volitvami, stranka Za kraljevino Srbijo, ki je bila z 2,63 odstotka glasov najbližje triodstotnemu pragu, je včeraj sporočila, da ni prišla v parlament.

A tudi če bi kakšna manjša stranka še prišla v skupščino, to ne bi bistveno spremenilo slike, da v njej sedita velika in manjša stranka dosedanje koalicije (SNS in SPS), potem pa praktično nihče s kakšno težo več. Analitiki ocenjujejo, da je to slabo za Vučića, ker je ostal brez vsaj simbolične opozicije, ki bi jo lahko obtoževal za slabe stvari. V vladi so jo medtem začeli označevati z besedo »bojkot opozicija«.

Oblast zanika povezavo širjenja virusa in volitev

Glavna opozicijska Zveza za Srbijo je po ponovljenih volitvah dala pobudo za oblikovanje širše opozicijske fronte vseh strank, ki so volitve bojkotirale. Zahtevajo razveljavitev rezultatov volitev in oblikovanje tehnične vlade, ki naj se ukvarja z bojem proti koronavirusu in ekonomskimi posledicami epidemije. Razveljavitev volitev hoče tudi Srbska radikalna stranka, ki je na njih sodelovala, a ni prišla v parlament. Te zahteve ne bodo uslišane – Vučić je v sredo napovedal oblikovanje redne vlade in to bistveno prej od zakonskega roka 90 dni po ustanovni seji novega parlamenta. Nejasno ostaja, kdo bo premier.

Ta tema je v Srbiji sicer padla v ozadje zaradi povečevanja števila okuženih z novim koronavirusom. Včeraj so poročali o 359 novih okužbah, skoraj sto več kot dan prej. Glavno žarišče je po uradnih navedbah Beograd z več kot 80 odstotki okuženih. Včeraj so se zato odločili, da za prestolnico odredijo dvotedensko zaprtje klubov in lokalov ponoči ter študentskih domov, ker je veliko okuženih med študenti. Veliko žarišče je tudi Novi Pazar na jugozahodu Srbije blizu meje s Kosovim, kjer vlado obtožujejo, da znižuje statistiko obolelih in umrlih ter da ne zagotavlja potrebne medicinske opreme, zaradi česar so v torek med obiskom izžvižgali aktualno premierko Ano Brnabić. Izredno stanje so uvedli tudi v Kragujevcu, Tutinu in Vranju.

Opozicija trdi, da je novi val okužb povezan s tem, da je vlada vztrajala pri izvedbi volitev 21. junija in ukinila izredno stanje. Tiskovna predstavnica Vučića je na TV Prva odgovorila, da so te obtožbe »smešne«, saj so ukrepe ukinili šest tednov pred volitvami, ko je bila epidemiološka slika dobra. Srbija je bila sicer uvrščena na seznam 15 varnih držav, katerih državljani lahko vstopajo v Evropsko unijo. ba