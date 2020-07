Noga se ji je pri tem ujela med steno in skalo. V skoraj peturni intervenciji so reševalne ekipe uspele situacijo rešiti z uporabo pnevmatske dvigovalne blazine, planinka pa je bila z gore rešena s pomočjo klasičnega in helikopterskega reševanja. Reševanje sta zelo oteževala dež in veter ter kraj sam po sebi, ki tudi v idealnih pogojih velja za nevarnega.

Po prvih podatkih je planinka utrpela lažje poškodbe. V reševanju so bili udeleženi ekipa za helikoptersko reševanje na Brniku z gorskim reševalcem, zdravnikom in policistom gorske enote, posadka vojaškega helikopterja, bovški gorski reševalci in pripadniki PGD Bovec, ki so usposobljeni za ravnanje s pnevmatsko dvižno blazino. Mangart v vseh pogledih velja za zelo zahtevno goro, vsako leto pa se na tej gori zgodi več nesreč zaradi padajočega kamenja, odloma skal, padcev in zdrsov. Rešuje se tudi zaplezane plezalce, velika težava pa so tudi snežišča.