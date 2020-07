Nekoč v družbi same svetovne smetane, kronanih glav, bogatašev in politikov, med drugim Donalda Trumpa in Billa Clintona, danes osramočena in v spremstvu zveznih agentov. Skoraj leto dni so Ghislaine Maxwell iskali zaradi suma pomoči nekdanjemu partnerju Jeffreyju Epsteinu, ki naj bi mu priskrbovala mlada dekleta, nekatera stara zgolj rosnih štirinajst let. Govorilo se je, da se skriva pri sestri v Franciji, a so jo danes vendarle prijeli v New Hampshiru na severu Nove Anglije.

Očitajo ji zvodništvo

Zvezno tožilstvo ji očita pomoč in zaroto pri napeljevanju mladoletnic k nezakonitim spolnim dejanjem v milijonarjevih graščinah sredi Manhattna, v mondenem predelu Miamija, na ranču v Santa Feju pa tudi v njenem domu v Londonu. Sodeč po obtožnici so preiskovalci vzeli pod drobnogled obdobje med letoma 1994 in 1997, ko je bila z Epsteinom v intimni zvezi, hkrati pa je bila ena njegovih najožjih sodelavk. Takrat naj bi bila tudi zvodnica mladoletnih deklet, z njimi se je spoprijateljila, jih peljala v kino in po nakupih, najstnice so ji sčasoma zaupale, z Epsteinom pa sta jih tako lažje zlomila. »Z žrtvami se je pogovarjala o seksu, se pred njimi slačila do golega in jih gledala, kako se slačijo one, obenem pa je bila prisotna tudi med spolnimi odnosi Epsteina z njimi,« piše v obtožnici. Maxwellova je doslej vztrajno zanikala take navedbe, dekleta, ki so jo opisala kot madame, pa označila za lažnivke in lovke na denar.

Lov na sodelavce newyorškega milijonarja Epsteina, ki ga je nezakonita obsesija s (pre)mladimi dekleti spravila za zapahe, se je po njegovem samomoru avgusta lani le še zaostril. Prve obtožbe spolne zlorabe mladoletnih deklet so se v javnosti pojavile že pred desetletji, a so zaradi vplivnih prijateljev (s številnimi naj bi si žrtve celo delil) in denarja, s katerim si je kupoval molk najstnic in njihovih družin, vsakič znova potihnila. Julija lani so ga v New Yorku prijeli in ga obtožili trgovine z mladoletnimi dekleti z namenom spolnega izkoriščanja.