Končno smo dočakali počitnice. Ker smo se med najhujšo epidemijo smrtonosnih mikroorganizmov v karanteni lepo vedli, je seveda napočil čas, da unovčimo naš trud, napor in požrtvovalnost ter si privoščimo vse, kar si lahko in dokler si še lahko, kajti nič ne kaže na to, da bo prihodnost povsem brezskrbna. Morje, sonce, zrak, svoboda, po novem na varnostni razdalji najmanj en meter, so seveda sinonim za poletje, ki se letos že kaže z rekordnim obiskom na slovenskih plažah. V Portorožu so na primer dosegli absolutni rekord v zadnjih tridesetih letih, saj se je na portoroško mivko na centralni plaži ter nekaj lesenih pomolov pretekli konec tedna po pripovedovanju enega izmed štirih uradnih reševalcev iz vode, ki je podatke posredoval ekipi 24 ur s Pop TV, usulo in nagnetlo kar 2500 kopalcev, potapljačev in uživačev, ki prisegajo na ležanje na plaži. Kot je še povedal »bademajster«, je šlo pri tem tudi za svojevrsten fenomen v smislu, da je bila večina kopalcev bratov in sester, ker so, kot je podrobneje obrazložil, vsi, ki so jih opozorili na upoštevanje varnostne razdalje, v en glas zatrjevali, da prihajajo iz istega družinskega gnezda.

Jasmina Kandorfer si sonči reproduktivne organe Nič čudnega, da so jo nekateri raje mahnili k sosedom, ki posedujejo veliko več morja in njemu pripadajočega obalnega pasu. V Slovenskih novicah so razgalili nekaj tistih, ki so šli svoja od koronadiete načeta telesa sončit in namakat južno od Sečovelj. Damjan Murko je eden tistih, ki jih, kot so zapisali, skrb vzbujajoči podatki o naraščanju števila okužb z novim koronavirusom na Hrvaškem niso prestrašili, in uživa na Malem Lošinju, trgovska podjetnica in nekdanja dekliška pevska zvezda Hajdi Korošec pa barvite kopalke nosi v Vodicah. Najpopolnejši recept za zdravo in učinkovito absorpcijo vitamina D v telo oziroma zdravo sončenje pa je bralcem in gledalcem portala Siol.net razkrila televizijska voditeljica in ezoterična raziskovalka na Planet TV, ki hkrati vodi oddajo Klepet ob kavi, Jasmina Kandorfer. »Sama poskrbim za odmerek vitamina D tako, da posončim svoje reproduktivne organe, ker se na tak način še bolj absorbira. Pa seveda ne predolgo, da se ne opečeš. Slečem se, dam noge narazen in se krasno posončim,« je razložila in še nadgradila tezo, da takisto pravilo velja tudi za moške, ki bi si prav tako morali s soncem osvetliti svoje razmnoževalne organe, da bi vsrkali čim več vitamina D.

Božidar Wolfand Wolf piše avtobiografijo o življenju, ki se ga ne spomni več Bogata absorpcija vitamina D, predvsem na morski obali, je marsikdaj lahko usodna tudi za nastanek kakšne poletne romance, ki lahko posledično pripelje celo do reproduktivne telovadbe, kar je bila tema pogovora s slavnimi državljani v reviji Suzy. »V puberteti hormoni norijo, v poletnih mesecih pa tako rekoč podivjajo,« je bila uvodna ugotovitev stroke ob temi spomini na poletne romance. Televizijska voditeljica Jasna Kuljaj je bila ena izmed sogovornic, ki je na to temo pomodrovala, da so takšna morska romantična razmerja sestavni del vsake mladosti. Sama se je pri zgodnjih dvajsetih vsako leto vračala na Cres, ker je bil pač tam on. Enkrat je šla tja celo sama na avtostop in bivakirala v šotoru. »To je bilo popotovanje z minimalnim proračunom, a romantična nagrada je takrat prevladala nad potrebo po udobju,« se spominja. Tudi Tara Zupančič ima na tovrstne peripetije lepe spomine. Njena morska romanca se je zgodila v kampu v Savudriji, kamor je hodila z gasilskim društvom, brez staršev, seveda. In tam je bil tudi on, frajer z motorjem APN4, dolgimi lasmi, ki je za nameček poslušal še njeno najljubšo skupino Guns N' Roses. Glasbenik, nekdanji novinar in večni šarmer Peter Lovšin pa je v časopisu Svet24 razglabljal o morski romantiki v zrelih letih, ki je bolj omejena na prehranjevanje in rekreacijo. »Plavam in hodim s palicami, če je le mogoče. Najboljše je, če mi žena speče sardelice, ki jih sveže dobiva od ribičev. Pa berem, najraje v življenju berem, knjige in časopise, ker sem še zmeraj novinar po poklicu, čeprav že 20 let brez službe,« je razglabljal Lovšin, ki bo kmalu praznoval 65. rojstni dan. Še ena glasbena legenda se je one dni z besedami razgaljala pred Slovenijo. Božidar Wolfand Wolf, ki se je po dolgih letih trdega življenja v tujini vrnil v naročje matere domovine. Za revijo Nova je povedal, da se, odkar ni več koncertov, pridno posveča pridobivanju kondiciji s tem, da redno hodi v hribe, svojo ustvarjalnost pa je namesto v glasbo vložil v pisanje avtobiografije. Edino težavo ima s tem, da se še ni odločil, ali se bo vračal na začetek kariere ali pa bo ostal tukaj, kjer je, trenutno srečen, ker je v zrelih letih, pri šestdesetih, začel novo življenje z novo partnerico. No, na koncu je priznal, da utegne zmagati poglavje o današnjih prigodah, saj mu spomin na tiste stare pustolovščine iz osemdesetih, ko je bil največja zvezda na sceni, že malce bledi. »Takrat sem bil ves čas pijan, tako da se tistega časa niti ne spomnim prav dosti,« je prostodušno priznal Wolf.