Prav po tej soseski je vodil eden izmed sprehodov v okviru festivala. Vodnica Alternativ Ljubljana Katja je kakšnih deset radovednih obiskovalcev zbrala na Usnjarski ulici, kjer jim je razlagala o začetkih modernih grafitov v osemdesetih in devetdesetih letih in začela pripovedovanje o priznanih umetnikih in skupinah, kot so Boris, Ramz, Koko, Egotrip, Koma, 1107 (skupina si je ime nadela po nekdanji poštni številki Šiške), Pony mafiji, ki se je z ljubkimi liki norčevala iz mačističnega dela grafitarske scene. Potem jih je popeljala po Trubarjevi cesti proti domu upokojencev na Taboru, pa naprej po Kotnikovi in Slomškovi ulici do Resljeve in nazaj proti grafitarskemu raju – AKC Metelkova mesto.

Na zidovih je veliko mačk

Obiskovalci so lahko videli ogromno kreativnosti, ki jo ulični umetniki izražajo z različnimi formami. Tako je mogoče videti raznovrstne umetniške podpise in oznake, pa formo throw up, s katero grafitar v le nekaj minutah na steno »vrže« dve ali tri barve, ki jih seveda smiselno oblikuje, pa razne like (characters), portrete ljudi in živali, in umetnine na veliki površini, ki jim na grafitarski sceni pravijo masterpiece. Takšne kraljujejo na steni pred nekdanjo Tovarno Rog in sosednjo vilo, ki je tradicionalno mesto grafitiranja. »Neke noči je tu skupina fantov pisala grafite, lastnica vile pa jih je pri tem ujela. Rekla jim je, da ne bo klicala policije, ker bodo itak spet pisali grafite. Predlagala je, da bi se domenili, naj še naprej pišejo po zidu, vrata na posestvo pa pustijo pri miru. Nekateri grafitarji vedo za ta dogovor, nekateri ne, nekaterim je pa vseeno,« je razložila vodnica po poteh grafitov.

Ena bolj prepoznavnih podob na ljubljanskih grafitih so umetelni obrazi mačkov, ki jih je še posebno veliko. Nekatere od njih je ustvaril italijanski grafitar z imenom Sqon, ki se je kot marsikateri njegov kolega zaradi svoje umetnosti srečal z organi pregona. »V Italiji je moral zaradi grafita na sodišče. Sodnik je gledal fotografije grafitov in ga vprašal, ali je res on njihov avtor. Sqon je pritrdil, sodnik pa je dejal, da je to umetnost in da ga zaradi umetnosti ne bo kaznoval.«