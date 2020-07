Štirje ruski premožneži so plačali precej denarja, da bi postali slovenski državljani, a naj bi jim pot prekrižala Anžela Poluektova, je prepričano tožilstvo. Na spletni strani moskovske agencije Robinzon Property so izvedeli, da bi do državljanstva lahko prišli z izvedbo večjega gospodarskega projekta pri nas, pri čemer naj bi jim v Sloveniji pomagala Alena Janousek, za katero tožilstvo vztraja, da je v resnici Poluektova. Slovenska državljanka ukrajinskega rodu naj bi se predstavljala z izmišljenim imenom in ponarejeno osebno izkaznico, Ruse pa naj bi od junija do septembra leta 2018 okoli prinesla za 463.000 evrov.

Sojenje Poluektovi traja že nekaj časa, tožilstvo pa je na včerajšnji obravnavi nekoliko spremenilo obtožnico. Po novem tožilstvo zatrjuje, da je imela obtožena pri svojem početju pomoč in jo tako dolži kaznivega dejanja v sostorilstvu. Poluektova krivdo sicer zavrača.

Četverica zgoraj omenjenih Rusov je pri nas sodelovala z družbo Alena svet (v lasti Alene Janousek). Andrey K., eden od oškodovancev, ji je pred dvema letoma posredoval vso dokumentacijo, potrebno za izvedbo investicij v naše gospodarstvo, ji naknadno izročil 15.000 evrov predujma za urejanje teh dokumentov, na koncu pri nas še odprl račun in nanj nakazal 100.000 evrov. Alena je bila pooblaščena za informacije o stanju na računu, pa tudi za korespondenco med njim in banko, ona pa je njega pooblastila za uporabo njenega sefa, kamor je položil 75.000 evrov gotovine kot garancijo za plačilo pridobitve državljanstva. Nekaj mesecev pozneje sta bila prazna tako račun kot sef, Janouskova oziroma ženska, ki se je predstavljala kot ona, pa si je na podlagi lažne elektronske izvršbe 190.000 evrov njegovega denarja prenakazala na svojo družbo.

Poluektova že od začetka vztraja, da nobenega od četverice oškodovancev ne pozna in da jih ni ogoljufala. Tožilstvo ne verjame, da bi to lahko storila njena nečakinja iz Ukrajine, saj so pri njej doma našli lasuljo in očala, ki naj bi ju uporabljala ob srečanjih z oškodovanci. Sojenje se bo nadaljevalo konec avgusta.