V poletnih mesecih praktično ni več mogoče zbežati pred komarji. Tigrastim komarjem, ki so se pri nas naselili pred petnajstimi leti, za razvoj ustreza vlaga in toplo poletje. Ali lahko rečemo, da gre letos za rekordno število komarjev v prestolnici, biologinja Tea Knapič iz Prirodoslovnega muzeja težko potrdi. »Žal težko rečem, saj nimamo številčne primerjave. Ker jih do pred treh tednov še ni bilo, je morda prav zaradi tega buma, ki ga opažamo zdaj, občutek varljiv. Zaradi vročega in vlažnega vremena imajo tigrasti komarji odlične razmere za razmnoževanje,« je povedala Knapičeva, ki ne more potrditi, da se bo njihovo število v prihodnjih tednih, mesecih kaj zmanjšalo. »Če se bo poletje nadaljevalo tako, kot je zdaj, torej visoke temperature in vlaga oziroma dosti vode, ki jo potrebujejo za razvoj, lahko pričakujemo, da bo kar vse poletje takšno.«

12 dni za novo generacijo komarjev Kot je povedala sogovornica, se tigrasti komar zelo hitro razmnožuje, za svoj razvoj potrebuje minimalno deciliter vode in v tako majhnem okolju se lahko razvije ogromno število komarjev. Praktično to pomeni, da lahko že ena samica komarja v optimalnih pogojih poskrbi, da se v 12 dneh oziroma v največ treh tednih razvije v enem vlažnem podstavku za rože, sodu za zalivanje vrta, žlebu ali zamašenem odtoku nova generacija komarjev, in to v urbanem okolju, kjer razen ptic komar nima naravnega sovražnika. »S tem, ko skrbimo, da nimamo stoječe vode v okolici domov, pripomoremo tudi sami k zmanjševanju populacije tigrastih komarjev,« kot eno od rešitev omeni Kalanova. Dejstvo je, da tigrasti komar kot invazivna sorta v naravnem okolju nima naravnega sovražnika. »Nekaj jih pojedo ptice, prav zaradi izredno majhne količine vode, ki jo potrebuje za razvoj, pa nima nobenih naravnih sovražnikov, kot so kačji pastirji, paglavci in žabe, ki se prehranjujejo tudi s komarji.«

Obalo vključili v poskusni projekt V Sloveniji trenutno poteka vzpostavitev rednega monitoringa komarjev, pri katerem strokovnjaki spremljajo vrstno pestrost komarjev po vsej državi. Kot pravi Kalanova, so opažene tudi druge vrste komarjev, vendar v urbanem okolju še vedno najbolj prevladuje prav tigrasti komar. Država z drastičnimi ukrepi, kot je uporaba kemičnih sredstev, čaka. Kot pravi Kalanova, je najslabše, da v času, ko so samo nadležni, pridelamo odporno populacijo, potem pa ne bomo imeli orodja za ukrepanje. »Zato ljudi izobražujemo, kako lahko sami preprečijo, da se bodo komarji zadrževali in razmnoževali v njihovi okolici,« je povedala sogovornica. Obalne občine in Nova Gorica so se zmanjševanja števila komarjev lotile z uporabo sredstva aquatain, ki na vodni gladini ustvari mikrofilm, ki preprečuje polaganje jajčec samicam, ličinkam pa dihanje, tako da se utopijo. Od maja in vse do konca septembra bodo na vsake štiri tedne sredstvo nanašali na vse javne površine, o rezultatih pa poročali konec poletja. Tudi v občini Koper bodo po uspešno izvedeni obvezni deratizaciji in dezinsekciji javnega kanalizacijskega omrežja še pred začetkom letošnjega poletja postopek dezinsekcije v naslednjih dneh ponovili. Dezinsekcija bo tako v prvi fazi opravljena na območju Olma (13. in 14. julija), Žusterne (15., 16. in 17. julija) in v Šalari (18. julija), saj so se ob rednem izvajanju gospodarske javne službe ta območja izkazala kot bolj problematična. Tako na Obali kot tudi v notranjosti države se bodo, kot kaže, prebivalci morali prilagoditi globalnemu segrevanju in vedno večjim sušam. Morda tudi nošnji dolgih rokavov vse poletje in nenehni uporabi repelentov.