Iz ekipe so sporočili, da se bodo preizkušnje z veseljem udeležili in da jih bodo v prvi etapi zastopali Mohorič, Ivan Cortina, Rafa Valls in Enrico Battaglin. »Dirkati na virtualni dirki po Franciji bo popolnoma drugačna izkušnja kot dirkati na pravi tekmi. Glede na pretekle izkušnje z virtualnimi tekmami lahko rečem, da noge zelo trpijo. Veselim se, da bom lahko videl, kako dobro sem pripravljen v primerjavi z drugimi kolesarji, ampak še bolj se veselim pravih tekem na cestah, ki bodo v kratkem,« je za spletno stran Bahraina dejal Mohorič.

Kolesarska sezona se bo po marčevski prekinitvi nadaljevala prihodnji mesec, francoska pentlja v tradicionalni obliki pa bo potekala med 29. avgustom in 20. septembrom.