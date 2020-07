Zadeva je zdaj v rokah preiskovalnih sodnikov, ki se bodo morali odločiti, ali bo prišlo do sojenja ali ne. Proti so tudi nogometaševi zagovorniki, ki zanikajo Benzemajevo vpletenost. Gre za več let staro zgodbo, zaradi katere je Benzema moral izpustiti tudi domače evropsko prvenstvo leta 2016. Preiskovalci ga sumijo, da je sodeloval pri izsiljevanju francoskega nogometaša Mathieuja Valbuene. Ta je junija 2015 prejel telefonski klic, v katerem so mu izsiljevalci grozili z javno objavo intimnih posnetkov. Preiskovalci sojenje zahtevajo še za četverico vpletenih. Sprva je bil med osumljenimi tudi francoski reprezentant Djibril Cisse, a so postopke zoper njega ustavili.