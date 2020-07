Bocvana gosti največjo populacijo ogromnega sesalca, v državi naj bi namreč živelo okoli 130.000 slonov. »Dobili smo poročila o 356 poginulih slonih na severu delte Okavange in potrdili 275 poginov,« je dejal začasni direktor oddelka za nacionalne parke Cyril Taolo.

Še vedno ugotavljajo vzrok, zakaj so sloni poginili. Zaenkrat so izključili možnost zastrupitve z antraksom in krivolova. Slone so namreč našli z okli, zaradi česar so največje kopenske živali običajno tarča divjih lovcev. Zaenkrat so zbrali vzorce in jih na analizo poslali v specializirane laboratorije v Južno Afriko, Zimbabve in Kanado.

Podobne pogine so zabeležili že v maju, ko so našli 12 trupel v roku enega tedna v dveh vaseh na severozahodu Bocvane. Poročila so se nadaljevala tudi v juniju. Zdi se, kot da v nekaterih primerih poginejo zelo hitro, je za AFP dejal biolog Keith Lindsay. Glede na dosedanje ugotovitve so se živali zgrudile na prsnico, kar je zelo nenavadno, je dodal. »Do sedaj ni nobenega jasnega znaka, kaj bi lahko bil vzrok. Ko se zgodi kaj takega, je to alarmantno,« je opozoril.

Bocvana v Afriki sodi med najbolje urejene države na področju varovanja narave in živali in je pri turistih vse bolj priljubljena. Lani pa so časopise polnile negativne novice, ko so v državi vnovič dovolili lov na slone. V praktično vseh afriških državah se število slonov zmanjšuje, v Bocvani pa je od leta 1991 do 2020 število slonov naraslo s približno 50.000 na 130.000.