"Realnost se bo spremenila in morali se bomo prilagoditi na novo realnost, ampak zavedati se moramo, da morata biti transparentnost in kredibilnost imuni na virus ter obstati," je o delu v času epidemije novega koronavirusa dejal Merlo, ki se zaveda, da je trenutno zelo težko priti do finančnih virov.

Merlo se je v svojem nagovoru ozrl tudi na prihodnost. "Bližamo se luči na koncu tunela, a še vedno ne vemo, kaj bo. Delati moramo skupaj, da bomo zgradili novo prihodnost. Imeti moramo nove vizije za prihodnost," je dodal. Izpostavil je tudi pomen izobraževanja mladih, kot so to storili sami pred nekaj meseci s spletnim izobraževanjem e-college za mlade novinarje.

Na video konferenco z naslovom Ali je covid-19 vplival na samostojnost in prihodnost novinarjev? se je prijavilo več kot 800 novinarjev iz 142 držav. Med drugim so na njej sodelovali tudi uredniki oziroma predstavniki znanih evropskih športnih hiš, francoske L'Equipe, italijanske La Gazzetta dello Sport in španske Marce. Vsi so izpostavili pomen prilagoditve na zdajšnjo situacijo in iskanje inovativnih načinov podajanja informacij.

Zbrane je pred začetkom nagovoril predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach, ki je dejal, da živimo v negotovih časih, ki so pripeljali tudi do nečesa, kar še ni bilo videno - prestavitvi OI v Tokiu za eno leto na 2021. "Kljub vsej negotovosti lahko z gotovostjo rečemo, da so mediji še pridobili na pomembnosti in imajo nalogo prenašanja pomembnega sporočila enotnosti olimpijskih iger svetu," je prepričan Bach. Dodal je, da šele zdaj začenjamo razumeti posledice novega koronavirusa.

Podpredsednica AIPS, Kenijka Evelyn Watta, je spregovorila o boju proti rasizmu in izpostavila, da je treba premagati kakršno koli diskriminacijo tako na podlagi barve kože, vere in nacionalnosti, ob tem pa izpostavila, da to ni naloga športnikov.

Svetovni dan športnih novinarjev se obeležuje na dan ustanovitve AIPS, ki letos praznuje 96 let delovanja. AIPS je bil ustanovljen julija 1924 v Parizu tik pred odprtjem olimpijskih iger. Takrat se je uresničila ideja o povezanosti in združitvi športnih novinarjev v mednarodni organizaciji. Danes šteje več kot 9500 članov, med nekdaj slavne člane pa se uvršča tudi oče modernih olimpijskih iger Pierre de Coubertin, ki je takrat pisal za več časopisov.