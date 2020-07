Njeno vozilo je potem odbilo še v tretje. Razlog za nevaren manever voznice naj bi bila slabost. Policisti proti njej zaradi povzročitve prometne nesreče vodijo prekrškovni postopek. V nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala pa je gmotna škoda. »Udeležence v prometu pozivamo k previdnosti in opozarjano na vpliv vročine na človeka. V vročih dneh se pri voznikih namreč pogosteje pojavi utrujenost, izčrpanost, padeta tudi pozornost in zbranost.

Gre za dejavnike, ki močno vplivajo na sposobnosti voznika za vožnjo in elemente, zaradi katerih je zelo priporočljiva samoizločitev in postanek. Predvsem med daljšo vožnjo naj bo odmorov več, udeleženci pa naj zaužijejo tudi dovolj tekočine. Postanek naj bo na varnem mestu, treba je izstopiti iz vozila in se pretegniti in predvsem rehidrirati telo. Pomembna je tudi pravilna uporaba klimatske naprave,« ob vse bolj vročih in zato za promet obremenjujočih dneh opozarja Bojan Kos iz Policijske uprave Kranj.