Evropski standardi za maske z oznako FFP2 zahtevajo, da iz vdihanega zraka izločijo najmanj 94 odstotkov delcev velikosti virusa. Evropska uredba o osebni varovalni opremi določa, da mora proizvajalec pred vstopom na evropski trg pridobiti certifikat o evropskem pregledu tipa. Certifikate izdajajo priglašeni organi - zasebna podjetja, ki so jih evropske države pooblastile za preverjanje skladnosti proizvodov na evropskem trgu z relevantnimi predpisi.

Vendar maske, ki so jih kupovale evropske države, tudi Slovenija, tovrstnih certifikatov pogosto niso imele. Največkrat so dobavitelji maske nedokazane kakovosti na evropski trg prodali s tako imenovanimi "prostovoljnimi certifikati". To so dokumenti, ki jih podjetja za certificiranje ponujajo na trgu. Največ tovrstnih dokumentov je izdalo italijansko podjetje ECM iz Bologne, ki je priglašeni organ za certificiranje nekaterih industrijskih strojev, radijske opreme, dvigal in nekaterih vrst medicinske opreme, ne pa osebne varovalne opreme.

Kljub temu, da za certificiranje osebne varovalne opreme niso pooblaščeni, njihove certifikate krasi znak CE, šele v drobnem tisku pa je pojasnjeno, da je "dokument izdan prostovoljno, na željo proizvajalca", pri čemer "je proizvajalec odgovoren za pridobitev oznake CE in se mora po potrebi obrniti na priglašeni organ".

Ponaredki v najmanj 19 evropskih državah

S podobnimi neustreznimi ali ponarejenimi dokazili o izpolnjevanju evropskih standardov so dobavitelji v najmanj 19 evropskih državah uvozili več milijonov kosov osebne varovalne opreme, kažejo izsledki mednarodnega novinarskega projekta #PotrjeniPonaredki. Projekt je koordinirala mednarodna mreža za preiskovanje kriminala in korupcije OCCRP v sodelovanju z novinarji 13 evropskih medijev, tudi portala Oštro.

Pri Oštru so pridobili kopije vseh certifikatov, ki so jih dobavitelji osebne varovalne opreme v Sloveniji predložili zavodu za blagovne rezerve, da bi dokazali, da je oprema skladna z evropskimi standardi. Njihova analiza je pokazala, da je do sredine junija zgolj eno podjetje dobavilo maske FFP2 z vsemi zahtevanimi certifikati. Slovenski dobavitelji so za maske FFP2 največkrat predložili certifikate podjetja ECM, oprema pa je prestala nadzorni pregled družbe Bureau Veritas. Prestale so ga tudi maske FFP2 z dokazili drugih izdajateljev.

Nekateri slovenski dobavitelji mask FFP2 so poleg certifikatov predložili tudi poročila o testih, ki naj bi dokazovali skladnost opreme z zakonodajo. Noben izmed treh laboratorijev, ki so izvajali te teste, za to ni akreditiran v EU, kaže seznam akreditiranih laboratorijev pri organizaciji Evropska akreditacija. Prav tako jih ni na seznamu akreditiranih laboratorijev za testiranje zaščitnih mask na Kitajskem.

Podobno se je izkazalo pri proizvajalcih mask FFP2. Med skupno 20 jih je bilo vsaj 10 takih, ki na Kitajskem za proizvodnjo mask KN95, ekvivalentnih FFP2, niso bili registrirani. Pet jih je bilo bodisi registriranih pri kitajski agenciji za zdravila bodisi uvrščenih na vladni seznam izvoznikov osebne varovalne opreme.

Portal Oštro sicer ob tem opozarja, da dejstvo, da oprema nima ustreznih certifikatov, še ne pomeni, da ni skladna z evropskimi standardi, ampak da to ni bilo preverjeno. Toda ugotovitve novinarjev, ki so preiskovali evropske pošiljke varovalne opreme, kažejo, da bi lahko bila tudi nevarna, navaja portal. Novinarji so pregledali dostopne podatke in dokumente o skupno 66 modelih mask, za katere je s certifikatom "jamčilo" podjetje ECM. Vsaj 15 odstotkov od teh jih bodisi ni prestalo neodvisnega testiranja bodisi so evropske države zanje izdale opozorilo zaradi neustreznosti.