Migrantska šotorska naselja so bila v preteklih letih pogost prizor na obrobju Pariza. Nekje od sredine leta 2018 pa so oblasti začele odstranjevati ta spontano nastala taborišča ter migrante namestile v zatočišča. Med tistimi, ki so spali na prostem, so bili nedokumentirani migranti in tisti, ki so nameravali prositi za azil v Franciji, potem ko so jih zavrnile druge države EU. Dobrodelne ustanove pa so opozorile, da so morali na prostem spati tudi prosilci za azil in begunci s statusom, saj je primanjkovalo namestitev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na sodišče s sedežem v Strasbourgu se je pritožilo pet prosilcev za azil, enega od njih pa niso več uspeli najti. Sodišče je pritrdilo trem pritožbam. Francija bo morala tako vsakemu plačati odškodnino v višini med 10.000 in 12.400 evrov.

Moški, ki so zbežali iz Afganistana, Gruzije, Rusije in Irana, so očitali Franciji, da so morali, medtem ko so čakali na potrditev, da so vložili prošnjo za azil, več mesecev živeti brez finančne ali materialne pomoči. Sodišče je izpostavilo, da zato niso mogli dobiti ne bivališča, ne socialne pomoči in so tvegali deportacijo.

Eden od njih, iranski novinar, ki je nato dobil status begunca, je na ulici živel skoraj pol leta in je bil brez virov za preživetje 133 dni. Drugi tožnik, Afganistanec, ki je bil deležen humanitarne zaščite, pa je spal pod mostovi 262 dni.