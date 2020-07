Na Hrvaškem so doslej potrdili 2912 okužb z novim koronavirusom, 110 ljudi je umrlo. Okrevalo je 2155 ljudi. Doslej so testirali več kot 81.400 oseb, od tega 981 v zadnjih 24 urah, so še sporočili.

Ob tem so izpostavili, da gre za podatke, ki so jih pridobili do 12.45, zato obstaja možnost, da bo prišlo do razlike v številu okuženih, ki jih posamezni lokalni štabi civilne zaščite objavljajo ob različnih urah.

Največ okuženih v preteklih 24 urah je bilo v osiješko-baranjski županiji, kjer so ugotovili 24 novih primerov. V Zagrebu so potrdili 19 novih okužb. Novo žarišče je v Požegi v Slavoniji, kjer so okužbo potrdili pri desetih osebah, potem ko se je novi koronavirus razširil po obisku dveh prebivalcev v Nemčiji. Še sedem primerov je bilo v vukovarsko-sremski županiji, pet pa v splitsko-dalmatinski županiji.

Po novem so svetovali volivcem, ki bodo imeli povišano temperaturo, naj se obrnejo na svoje zdravnike, ki bodo potem ocenili, ali gre za simptome okužbe. Če ne gre, se bodo volitev lahko udeležili. Prepoved glasovanja ostaja za vse obolele s covidom-19. Ob tem so v volilni komisiji danes pojasnili, da je prepoved glasovanja obolelim v skladu z zakonom o zaščiti zdravja ljudi pred nalezljivimi boleznimi.

V istrski županiji so potrdili dva nova primera. Gre za tuja državljana, ki sta prišla iz ZDA, so danes sporočili iz štaba civilne zaščite hrvaške Istre. V še štirih županijah, ki so doslej objavile podatke, je bilo med enim in tremi novimi primeri okužb.

V Srbiji 359 novih okužb s koronavirusom, umrlo še šest bolnikov

V Srbiji so v zadnjih 24 urah potrdili še 359 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je še šest bolnikov s covidom-19, kažejo podatki srbskega ministrstva za zdravje. Kar 80 odstotkov novih okužb so potrdili v Beogradu.

V Srbiji, kjer se od parlamentarnih volitev 21. junija soočajo z opaznim porastom okužb, so sicer danes zaradi naraščanja števila okužb znova zaostrili ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa v štirih mestih, ki so žarišča okužb - Vranju, Novem Pazarju, Kragujevcu in Tutinu.

V teh mestih je znova obvezno nošenje zaščitnih mask v javnem prevozu in vseh zaprtih prostorih, omejili so delovni čas lokalov in restavracij do 20. ure, zaprli bazene ter prepovedali športne in zabavne prireditve. Na javnih krajih, zaprtih in na prostem, se lahko zbere največ do pet ljudi, če ni mogoče zagotoviti razdalje dveh metrov. Vlada sicer lahko uvede še dodatne ukrepe, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Po navedbah lokalnih medijev so razmere še posebej kritične v Novem Pazarju in Tutinu, kjer so bolnišnice prenapolnjene, primanjkuje jim tudi zaščitne opreme. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je te navedbe zanikal kot laži, čeprav so v bolnišnico v Novem Pazarju poslali dodatne zdravnike. V sredo je predstavnik bolnišnice povedal, da tam zdravijo okoli 100 bolnikov s covidom-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Srbski tabloid Informer danes poroča, da bo predsednik Vučić po sestanku kriznega štaba drevi objavil vnovično uvedbo strogih ukrepov v Beogradu, morda policijsko uro ali pa zaprtje prestolnice.

V državi je zaradi covida-19 do danes umrlo skupno 287 bolnikov, potrdili pa so 15.195 primerov okužbe. V bolnišnicah je na ventilatorjih 81 bolnikov. V zadnjih 24 urah so na okužbo testirali 9013 oseb, skupno doslej 418.879, so še sporočili na ministrstvu za zdravje.