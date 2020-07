Gasilci so sporočili, da je rudarje odnesel plaz blata. Do zdaj so odkrili 113 trupel, bojijo pa se, da bo žrtev še več. 20 ljudi je bilo poškodovanih.

Plaz se je sprožil po močnem deževju v zvezni državi Kachin ob kitajski meji. Policija je sporočila, da rudarji niso upoštevali opozoril, naj v teh razmerah ne hodijo na delo.

Reševalci so trupla izvlekli iz jezera blata. Reševanje otežuje močno deževje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med delom v mjanmarskih dnevnih kopih žada vsako leto umrejo številni delavci. Dobičkonosna, a slabo urejena industrija zaposluje slabo plačane migrantske delavce, ki kopljejo žad za kitajski trg, kjer je ta poldrag kamen zelo cenjen.