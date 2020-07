Kot so navedli na Upravi RS za zaščitno in reševanje, je neurje najbolj prizadelo Trbovlje in Hrastnik. Toča je poškodovala nekaj ostrešij, meteorna voda je poplavila železniški podvoz, nekaj objektov in ponekod na cestišča nanesla zemljino in drug material. Močan veter je odkril eno ostrešje in podrl nekaj dreves.

Na območju trboveljske in hrastniške občine so doživeli tudi udar strele, zaradi katerega je tlelo v telekomunikacijski napravi v stanovanjskem objektu. Za sanacijo posledic neurja so aktivirali devet gasilskih enot in v enem primeru tudi potapljače.

Gasilci so izčrpali vodo iz poplavljenih objektov, zasilno prekrili poškodovana ostrešja, razžagali in odstranili podrto drevje ter odmašili odtoke za meteorno vodo. Ponekod so si pri sanaciji posledic hudourniške meteorne vode pomagali s težko mehanizacijo.