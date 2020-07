Po prvih podatkih gre pri prebežnikih za državljane Pakistana in Indije, pogrešana deklica pa je indijska državljanka, je za STA povedal predstavnik Policijske uprave Koper Jure Griljc.

Na območju, ki je blizu meje z Italijo, trenutno poteka iskalna akcija z več policisti, pri njej pa sodelujejo tudi posebna policijska enota, vodniki službenih psov in dron, aktivirali pa so tudi policijski helikopter. Iskalni akciji so se tekom dopoldneva pridružili tudi italijanski organi, med drugim z reševalno službo, ki prav tako uporablja helikopter, je dodal Griljc.

Območje nad Kraškim robom med Črnim Kalom, Kastelcem in Socerbom migranti pogosto uporabljajo za ilegalni prehod meje z Italijo, saj gre za pretežno gozdnato območje s številnimi, pogosto nemarkiranimi in zaraščenimi stezami.