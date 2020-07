Štiriinštiridesetletni Litovec se bo v Barcelono preselil do leta 2023, njegova letna plača pa naj bi se po poročanju španskih medijev vrtela okoli milijona evrov.

Jasikevičius, ki je ob prelomu tisočletja v Barcelono prišel iz Uniona Olimpije, nato pa zanjo igral še 2012 in 2013, je šesti trener Barcelone v zadnjih petih letih. Xavi Pascual je odšel 2016, sledili pa so Giorgios Bartzokas, Sito Alonso, Alfred Julbe in Svetislav Pešić, ki je moral stolček zapustiti eno leto pred iztekom pogodbe zaradi hudega razočaranja in poraza v finalu španskega prvenstva pred dvema dnevoma.

Jasikevičius je zadnjih šest let preživel pri Žalgirisu; najprej je bil dve leti pomočnik, od 2016 pa prvi trener moštva iz Kaunasa, ki je redni udeleženec evrolige.

Jasikevičius je kot igralec štirikrat osvojil evroligo, najprej 2003 z Barcelono, 2004 in 2005 pa v dresu Maccabija. Leta 2005 se je preizkusil tudi v ligi NBA - za Indiano in Golden State je odigral 138 tekem -, nato pa se je vrnil v Evropo in s Panathinaikosom 2009 znova postal evropski prvak.