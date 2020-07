Znanstveniki so odkrili novo vrsto med pregledovanjem prisotnosti različnih vrst komarjev po državi v zadnjih petih letih. Verjamejo, da anopheles daciae prenaša malarijo, ker je sorodstveno povezan z drugimi komarji, ki prenašajo malarijo.

Malarija pri človeku povzroča vročino, bruhanje, glavobol, napade in lahko vodi v smrt. Bolezen so izkoreninili na Finskem v sredini 20. stoletja, a bi se lahko vrnila.

Je pa doktorska študentka na univerzi v Helsinkih Lorna Culverwell zagotovila, da trenutno še ni treba skrbeti, da bi se malarija začela širiti po državi. "Ker malarija ni domača na Finskem, ni razloga za paniko glede odkritja. Je pa pandemija koronavirusa pokazala, da moramo biti pripravljeni na vse dogodke s področja javnega zdravja," je povedala.

Pomembno je, da se nadzoruje vse vrste komarjev v Evropi, ki so sposobni prenašati patogene, predvsem glede na podnebne spremembe, je dodala Culverwellova. Podnebne spremembe bi lahko vplivale na širjenje habitata za komarje in izboljševanje razmer za populacijo komarjev, ki so sposobne prenašati bolezni, je pojasnila.