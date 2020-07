Hongkong je bil britanska kolonija do leta 1997, ko ga je Združeno kraljestvo vrnilo Kitajski. Peking se je takrat zavezal, da bo še 50 let ohranil avtonomni status tega pomembnega finančnega središča.

Kitajsko veleposlaništvo v Londonu je v odzivu na britansko odločitev sporočilo, da so vsi kitajski rojaki v Hongkongu kitajski državljani.

Britanski načrt zadeva skoraj tri milijone Hongkonžanov, ki bodisi imajo britanski čezmorski potni list ali lahko zanj zaprosijo.

Britanski premier Boris Johnson je v sredo dejal, da bo London imetnikom čezmorskih britanskih potnih listov odprl novo pot za vstop v državo, tako da jim bo odobril pravico do bivanja in dela na otoku, nato pa jim bo ponudil možnost pridobitve državljanstva.

Na kitajskem veleposlaništvu poudarjajo, da so tudi ti ljudje kitajski državljani. "Če bo britanska stran enostransko spreminjala to prakso, bo kršila lastno stališče in obljube kot tudi mednarodno pravo in temeljna pravila, ki urejajo mednarodne odnose," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Odločno nasprotujemo temu in si pridržujemo pravico do sprejetja ustreznih ukrepov," so dodali, pri čemer niso pojasnili, kakšni naj bi bili ti ukrepi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Hongkongu je v torek začel veljati novi zakon o nacionalni varnosti, ki mu ga je vsilila Kitajska. Zakon, ki ga je v ponedeljek potrdil stalni komite kitajskega ljudskega kongresa, med drugim prepoveduje izdajstvo, odcepitev, upor, prevrat, terorizem ter sodelovanje s tujimi silami.

Hongkonška policija je v sredo na protestih proti zakonu in ob 23. obletnici vrnitve mesta Kitajski aretirala okoli 370 ljudi, med njimi deset po novem zakonu, v katerem je za najhujše kršitve zagrožena dosmrtna zaporna kazen.