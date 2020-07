Dr. Alojz Ihan o tem, kaj po šestih mesecih vemo o novem koronavirusu in kaj nas še čaka

Ob rahljanju ukrepov in odpiranju držav so ponekod na tujem in tudi pri nas znova poskočile številke okuženih z virusom sars-cov-2, kar načrtovalcem nacionalnih zdravstvenih politik predstavlja nov izziv. Če smo pred meseci še upali, da bi s poletjem virus lahko »izginil«, se je to upanje razblinilo. Novi koronavirus se namreč še vedno uspešno širi, in to tako zelo, da v dneh, ko mineva šest mesecev, odkar so globalne zdravstvene organizacije prejele prva obvestila o množičnem pojavu pljučnice neznanega izvora na Kitajskem, odmevajo besede prvega moža Svetovne zdravstvene organizacije Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, ki je v ponedeljek opozoril, da pandemija covida-19 še zdaleč ni končana, da se izbruh globalno celo pospešuje in da najhujše lahko šele pričakujemo.