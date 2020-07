Dr. Alojz Ihan: Cilj je, da virus še naprej zadržimo

V družbi, kjer organiziranost dela in življenja omogočata, da vsi izvajajo protivirusne osebne ukrepe, ponovni večji izbruh epidemije ali tako imenovani drugi val ni verjeten, meni ugledni profesor mikrobiologije in imunologije. Kaj po šestih mesecih vemo o novem koronavirusu in kaj nas še čaka?